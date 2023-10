Bloguerinha ressuscita YouTube, vira pauta no Instagram e diverte o Brasil com seu doce cinismo

Blogueirinha é o personagem de Bruno, também conhecida como Xanaína Horta

Já falei para vocês algumas vezes do potencial de Blogueirinha, personagem de Bruno, quando ela ainda estava em viagem de intercâmbio pro Dublin, mas a mona chegou no Brasil arregaçando as mangas e mostrando que trabalho é coisa séria. A influenciadora se vestiu dos princípios do jornalismo e tem ganhado cada vez mais seu espaço na web com seus fãs e seu programa de entrevista, ‘De Frente com Blogueirinha’, com cortes pra lá de interessantes.

Além dos números impressionantes, diversos cortes sempre saem na web diante de suas entrevistas ácidas e perguntas que deixam as entrevistas em saia justa. Vale ressaltar que a última entrevistada foi Bruna Marquezine, e seguida dela, Preta Gil, Anitta e Gabriela Morais.

No Instagram ela já coleciona mais de 3 milhões de seguidores, em seu canal mais de 1,5 milhões, ou seja, fica claro que Blogueirinha é o momento do Youtube e levando um pouco da TV para dentro da plataforma. É importante ressaltar que grandes marcas estão apoiando o seu programa e patrocinando a ideia, como Absolut e Casas Bahia. Continue arrasando que vou acompanhando de cá!