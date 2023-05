Blogueirinha coloca Mari Maria contra parede e ela opina sobre a base da Virgínia: “Você encontra outras com preço mais acessível e com uma formulação melhor”

A influenciadora afirma que, apesar da base ter sido lançada ‘recentemente’, a fórmula utilizada pela WePink é bem antiga.

Gente, no último episódio do programa “De frente com Blogueirinha”, que contou com a presença da influenciadora e empresária Mari Maria, a anfitriã do programa, Blogueirinha, colocou a convidada contra a parede e fez com que a mesma desse a sua opinião sobre a polêmica base da WePink, marca da também influenciadora Virgínia Fonseca.

Visivelmente tentando se esquivar do assunto, Mari Maria afirma que a formulação que Virginia usou é antiga e que ela lhe agradava em 2017.

“Eu já tinha conhecido uma formulação parecida. Eu gostava mais em 2017 desse tipo de base. Essa formulação é mais antiga, né? O pessoal já trabalhava com ela, eu não acho ruim”, iniciou a influencer.

Mas é claro que a Blogueirinha não deixou o assunto morrer tão facilmente assim. Tentando causar intriga, a anfitriã do programa questionou se a base da WePink é a pior que a influenciadora já havia testado, mas Mari garante que não. “Não, eu já testei piores.”

Por fim, provando que o brasileiro não desiste nunca, a Blogueirinha tenta mais uma vez cavar uma polêmica entre Mari Maria e Virginia, questionando sobre o valor do produto.

“Depende, se tiver no combo eu acho que vale. Ela não faz uns combos legais? Eu não sei, eu só olho por cima… Eu acho que a formulação, se você for ver ela… eu acho que você encontra outras com preço mais acessível e com uma formulação melhor”, finalizou a empresária.