Bless, Filho de Gio e Bruno, troca festa de aniversário pro exposição de arte em Miami

A atriz contou que ficou orgulhosa do seu filho não querer festa de aniversário esse ano e preferir ir prestigiar o tio Luca na Semana de Arte

Giovanna Ewbank contou detalhes sobre a possível festa de aniversário do seu filho Bless e declarou o seu amor pelo filho ao revelar que ele preferiu não fazer festa, mas sim ir para Miami visitar a exposição de arte do tio Luca, o artista plástico Gian Luca Ewbank.

“Esse mês de dezembro, nós vamos passar o Natal e o restante do mês em Miami com a família toda, porque dia 16 de dezembro é aniversário do Bless e eu perguntei pra ele: ‘Filho, o que você vai querer de presente? Qual o tema da festa esse ano?'”, disse ela.

E completou: “‘Mamãe, esse ano não quero festa nem presente. O meu presente é ir na exposição do tio Luca em Miami’. Eu fiquei mega feliz, né? Muito orgulhosa, na verdade do meu filho, de estar querendo uma exposição de semana de arte em Miami ao invés de ter uma festa de aniversário. Achei isso tão genial, tão incrível”.