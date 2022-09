Blake Lively está grávida do seu 4º filho

Atriz apareceu belíssima para dar a notícia na 10ª Cúpula Anual das Mulheres Forbes Power

Casadíssima com Ryan Reynolds, Blake Lively anunciou seu mais novo filho na 10ª Cúpula Anual das Mulheres Forbes Power. A loira não deixou de caprichar no look para levar consigo a novidade de que está grávida do seu 4º filho com o ator. Que charme!

O barrigão não passou despercebido, afinal, como sempre, a musa estava muito bem vestida em um vestido completamente bordado e saltos altos Valentino.

Mesmo com o barrigão à mostra, ela não falou oficialmente sobre a chegada de um filho, posando feliz e sorridente, apenas…