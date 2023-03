Billie Eilish sai de fininho da festa de Anitta

A atração principal do primeiro dia (24) de Lollapalooza permaneceu por apenas meia hora na festa de aniversário de 30 anos da cantora Anitta

Depois de levar o público à loucura com seu show na noite de ontem (24), a estrela internacional virou notícia por outro motivo: a festa de 30 anos da Anitta. A informação que Billie marcaria presença no evento vazou e não deu outra, né? Teve tumulto atrás da dona dos hits “Bad Guy”, “Lovely” e outros.

Billie Eilish chega a festa de Anitta cercada de seguranças (crédito: reprodução)

Mesmo acompanhada de vários seguranças e do seu empresário, a cantora não conseguiu fugir dos cliques na entrada e saída do festão da Anitta. O que chamou a atenção é que Billie foi embora exatamente meia hora depois que entrou na festa. A especulação é que a cantora deu a famosa “passadinha” só para ver a amiga e voltou para organizar o seu retorno. A má notícia para os fãs que não conseguiram ver Billie de perto é que a cantora fica no Brasil só até hoje ao meio-dia e segue rumo a Colômbia.