Bill Gates está namorando Paula Hurd

Fontes revelaram que o crânio da internet está em um novo relacionamento após dois anos do seu divórcio com sua ex-mulher

Depois de ficar 27 anos casados e enfrentar um divórcio que durou uma solteirice de 2 anos, Bill Gates está no pedaço e as fontes afirmam que ele está namorando Paula Hurd. De acordo com a revista People, ele ainda não apresentou seus filhos, mas tudo indica que tenha pegado firme o relacionamento.

Gates era casado com Melind French Gates com quem teve três filhos, Jennifer (26), Phoebe (20) e um filho, Rory, (23).

Os dois chegaram a ser fotografados juntos no Australian Open, no último mês, um do lado do outro assistindo a final. Felicidades ao casal!