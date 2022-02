BBB22: Big fone promete agitar o jogo morno

Nessa sexta-feira (18) o participante que atender terá poder de indicar um alguém ao paredão.

Eita, será que agora o BBB vai esquentar mesmo? Ao que tudo indica o big fone vai trazer aquele clima de treta que a gente gosta com a indicação de alguém ao paredão. Façam suas apostas.

Quem será o sortudo a indicar alguém ao paredão?

Esse é o primeiro passo para formação do paredão, que ainda terá votação em grupo, indicado do líder e prova bate-volta, segura que lá vem bomba, mesmo com a impressão de que a saída da Maria esfriou ainda mais o jogo.

O programa também trará surpresas na formação do paredão com um formato inédito. A casa será dividida em três grupos, cada um deles deverá indicar um participante de outro grupo. O indicado por quem atendeu o Big fone e os três votados vão para a prova bate-volta.