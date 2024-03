Big Fone toca pela última vez e agora é oficial, Davi está no paredão

É minha gente, depois de passar os últimos dois dias de guarda esperando o toque do Big Fone do terror, Davi atendeu e não era trote, mas infelizmente, para o motorista de aplicativo, as notícias não são das melhores. Assim que atendeu, o recado foi curto e direto: você está no paredão!

Só fico me perguntando quem o líder Lucas vai indicar agora já seu principal alvo está no paredão. Lembrando que as opções dele de indicação que ele tem agora são Michael, Isabelle e Alane.