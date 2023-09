Big Brother Chileno expulsa participante após denúncia de assédio

A emissora responsável por produzir o programa, afirma que ambas os envolvidos no caso estão recebendo apoio psicológico.

Minha gente, infelizmente, casos como aconteceram no BBB desse ano continuam acontecendo ao redor do mundo. Neste domingo (10), a produção do Gran Hermano, reality show que acontece no Chile, anunciou a expulsão de um dos participantes da atual edição do programa, o policial Rubén, após o mesmo ter sido acusado de tocar em outra participante, Scarlette, sem a sua permissão.

“Diante das graves denúncias feitas pela participante do Big Brother Chile, Scarlette, Chilevisión decidiu suspender o participante Rubén, para realizar as investigações necessárias para esclarecer os fatos relatados”, notificou o canal.

A denúncia surgiu após, na última sexta-feira (08), durante uma conversa com o brother a sister ter reclamado do comportamento de Rubén ao compartilharem a cama após uma festa, porém, a expulsão só foi concretizada após o caso ser investigado.

“Eu posso ser muito simpática, dançar e tudo mais, mas daí a me tocar enquanto durmo”, reclamou Scarlette.

De acordo com a emissora, ambas as partes envolvidas no caso estão recebendo apoio psicológico, assim como todos os outros participantes que precisarem dessa assistência.

