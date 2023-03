Bianca Andrade se pronuncia a favor de Fred: “Eu não largo”

Empresária usou as redes sociais para falar sobre a onda de hater que o ex-marido vem recebendo e as tentativas de tirá-lo da competição nesta paredão

Quem é de verdade sabe quem é de mentira! Bianca Andrade usou as redes sociais para demonstrar apoio ao seu ex-marido. A empresária disse que está do lado dele, mesmo ele recebendo hate e sendo uma das grandes apostas para ser mandado embora do reality neste domingo (26).

“Gente ele é pai do gudugo, é minha família e um dos meus melhores amigos… tbm não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate, só tô fazendo a minha parte po”, disse ela.

Para quem não sabe, o público do BBB México está fazendo mutirão para tirar Fred do reality brasileiro.