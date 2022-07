Boca Rosa dispara: “Chorava todo dia, estava muito mal e muito triste”

Empresária contou que passou por uma “depressão pós parto” após o nascimento do seu filho

Bianca Andrade vai ser uma das mulheres que eu sempre vou tirar o chapéu e bater palma independente do que faça, acho ela um exemplo de ser humano e de mulher. Em entrevista ao podcast ‘PodDelas’ a empresária contou que teve baby blues, que é o mesmo sentimento de uma depressão pós parto.

“Sempre tive o sonho de ser mãe, minha mãe criou grandes pessoas e ela tem muito amor pela maternidade e isso veio dela. Eu fui nessa e comecei a pensar em quando, começou a pandemia e comecei a calcular e pensei que o momento era naquela hora”, iniciou Bianca.

A empresária ainda conta que o filho foi planejado junto ao seu parceiro, na época Fred. “Planejamos o Cris, mas depois que eu tive o Cris eu vi que não é só essa parte de que “a vida se encaixa”. Acredito muito no universo e minha intuição estava certa, mas tem uma parte muito difícil e eu sempre falo disso”, contou.

“Eu me choquei muito com a maternidade. Tive baby blues, que é como uma sensação de depressão pós parto, você se sente perdida, angústia e tristeza. Chorava todo dia, estava muito mal, muito triste, completamente diferente do que imaginei, queria estar no ápice da minha felicidade”, disse Bianca.