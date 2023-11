Bianca Andrade escolhe não participar do Carnaval ano que vem

POST PATROCINADO

Bianca Andrade deixou seus fãs um pouco mais tristes com sua escolha por não participar do Carnaval na Sapucaí esse ano. A influenciadora e empresária deu detalhes sobre sua escolha nas redes sociais e disse que não dá para fazer mil coisas com excelência.

Um admirador perguntou para a mãe do pequeno Cris: “Vai desfilar no próximo Carnaval?”. Na legenda dos stories, a ex-BBB escreveu: “Nunca falei sobre isso!”. E deu mais detalhes: “Dica: Não dá para fazer mil coisas com excelência. Tive que ter coragem de dizer não para alguns projetos para focar nas minhas prioridades”.

“Eu tomei essa decisão com muito custo porque eu amo o Carnaval, sou carioca raiz. Mas é muito importante a gente entender que não dá para a gente fazer todas as coisas do planeta. Não dá para abraçar o mundo com as pernas”.