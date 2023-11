Bianca Andrade, a Boca Rosa, e seu filho, Cris, sofrem acidente de carro

O acidente foi na Via Dutra na altura de Barra Mansa, no Sul do Estado do RJ. Todos foram levados para um hospital da região.

Meu Deus do céu! A Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (2) na Via Dutra, na altura de Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que a influenciadora estava saiu da pista e bateu contra uma árvore. O acidente aconteceu por volta de 1h15, na pista sentido Rio de Janeiro, na altura do km 289.

Além de Bianca e do pequeno Cris, havia mais duas pessoas no veículo. A representante da influenciadora e empresária informou em comunicado: “Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro estão bem”. Cris é filho de Bianca com o influenciador e youtuber Fred Bruno.

O Hospital Santa Maria, em Barra Mansa (RJ), para onde foram levados, ainda não divulgou o estado de saúde deles. A assessoria de imprensa assegura que as quatro pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves.