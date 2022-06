Gente… Bianca Andrade choca a web ao mostrar roteiro para seus stories!

Tem até horário para postar o próprio filho, Cris, acredita?

Nesta quarta-feira, (1º), Bianca Andrade, a Boca Rosa, chocou a web ao mostrar seu cronograma para postar stories. E eu me incluo, ‘tá? Porque ter hora para postar o próprio filho é bizarro, no mínimo né?

A lista foi exposta enquanto Bianca realizava uma reunião no “Boca Rosa Company“, seu escritório em São Paulo. Durante a reunião com parte da sua equipe, Bianca exibiu como organiza as postagens que irão ao ar em seu Instagram. E pasme com o roteiro!

Bianca tem que acordar antes das 09h para publicar um post desejando bom dia para os seus seguidores com uma xicara de café, duas gominhas da sua goma para crescer cabelo e desejar uma mensagem motivacional. Em seguida, Boca Rosa tem que respostar alguma frase.

Aí sim ela já pode mostrar algo fofo do baby Cris — e detalhe: nada exagerado. Ah e mais: ela está liberada para publicar até três stories do filho. No resto do dia, a empresária se maquia, reposta alguns conteúdos — mas tem que valer a pena — e até faz a análise de marketing de alguma coisa. E para encerrar o dia, se despede de seus seguidores com mais uma frase feita para pensar. Tranquilo né?

E lembrando que por mais que haja esse cronograma, isso muda diariamente, ‘tá? Único dia livre é no domingo!

Sinceramente? Isso a torna muito mecanizada e gente mecanizada não gosto de acompanhar não… Por mais, que ela tenha explicado que é só um exemplo, eu acho estranhíssimo…