Biah Rodrigues é diagnosticada com sarna na perna: “É uma coceira infernal”

O deputado afirma que as mulheres estão perdendo os seus lugares na sociedade, para homens que dizem ser mulheres.

Socorro! Nesta terça-feira (07), a influencer Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, utilizou as suas redes sociais para contar aos seus fãs que foi diagnosticada com sarna em uma de suas pernas.

“Eu peguei uma espécie de sarna na perna. Já conseguimos conter, fiz o tratamento certinho e não espalhou pelo corpo. As crianças e o Fernando não pegaram. Foi bem localizado, não espalhou”, anunciou a esposa do sertanejo.

Logo em seguida, Biah conta que foi apelidada de “sarnenta” pelo marido, que não faz ideia de como contraiu a doença e explica os efeitos colaterais da mesma.

“Onde eu peguei isso só Deus sabe. Não sei se foi do cachorro, nem sei se o cachorro passa. Fui orientada e foi assim que tratei. Tá secando já. No início é uma coceira infernal na perna, dá vontade de arrancar [o pedaço]”, contou a influencer.