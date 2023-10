Bia Miranda dispara sobre atitude da mãe: “Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VT”

Após Jenny Miranda bater o sino na Fazenda 15, a sua filha colocou a boca no trombone e contou detalhes sobre o comportamento da peoa

Bia Miranda não ficou calada diante da atitude da mãe dentro da Fazenda. Depois que Jenny Miranda tocou o sino e escolheu sair do reality da Record, a filha encheu a boca para falar que já conhece a atitude da mãe e ressaltou que ela ainda conseguiu VT como queria.

“Gente, não aguento ficar com a minha boca fechada. Então eu vou falar porque conheço a peça. Quem entendeu, entendeu, eu não vou citar nomes. Mas eu acho que vocês também estão pensando o mesmo que eu. Ela só fez isso porque um tá com raiva dela, outro tá com raiva dela. aí ela faz isso e o pessoal vai sensibilizar com ela, vai ficar com dó, vai conversar com ela, não vão ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar nela para ela ir para aquele lugar, ninguém vai votar”, disse ela.

E completou: “Então, a roça chegando, o pessoal não vai votar nela porque ela já fez amizade com geral e sem pedir desculpa para ninguém. Ela só fez esse joguinho dela e ainda fez um VT”.