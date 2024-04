Bia do BBB24, questiona  Boninho: “É verdade que sou filha com a Narcisa?”

Minha gente, na noite de ontem (18), o nosso amado Big Boss, Boninho, realizou uma live em seu instagram junto com dois ex-participantes da 24ª edição do reality, A Bia e o Matteus.

Durante o bate-papo Boninho revela o motivo de ter aceitado a inscrição da vendedora do Brás para o programa: “Só botei ela porque achei que todo mundo fosse fazer o que Nizam fez, mandá-la ficar quieta e calar a boca”.

Continuando, o diretor do programa rebateu alguns comentários maldosos e defendeu a ex-sister: “ Essa figura, o primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso, todo mundo acha que ela fez um personagem… Ela é essa maluquice toda. Olha aí”.

Por fim, Boninho falou as brigas que ele dava no pessoal dentro da casa, e confessou: “Quando eu dou bronca em vocês, 90% eu estou brincando vocês sabem disso.Só na porradaria, naquela briga não teve jeito, naquela briga a bronca foi feia. Eu encaro vocês como meus filhos, quando entram no Big Brother, tem um lado sentimental, ali foi uma bronca de pai para filho”.

Porém, ele foi interrompido por Beatriz, que, em tom de brincadeira, o questionou: “Boninho, é verdade que sou sua filha com a Narcisa?”, mas logo foi respondida pelo diretor: “Quê? Falou merda total, tá vendo? Fica quieta Bia!”.