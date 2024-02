Beyoncé desabafa sobre doença crônica

Nossa Queen B soltou o verbo e contou detalhes sobre uma doença que afeta os seus cabelos desde criança. Beyoncé abriu o seu coração e contou sobre um problema nos cabelos para a Essence. A diva pop relembrou a sua trajetória com a psoríase.

“Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com nossos cabelos é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim”, continuou ela, revelando pela primeira vez que lida com a doença.

“As conversas e debates nos salões e barbearias criam um sentido de comunidade para as pessoas que olham para isso como um retiro da sua vida cotidiana”, continuou a cantora. “Para elas é um lugar para se sentirem bonitas e desabafarem, rirem, compartilharem segredos e transmitirem sabedoria. É a reunião comunitária mais consistente que temos. É tão importante que seja um santuário”.