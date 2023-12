Beyoncé dedica mensagem de Feliz Natal ao Brasil

A cantora deu uma festa na quinta (21), em Salvador, na estreia do seu filme sobre a ‘Renaissance Tour’

Beyoncé já sentiu a energia brasileira e sabe que aqui a gente tem borogodó. A cantora esteve no Brasil na quinta (21), para a estreia do seu filme em Salvador e tudo indica que ela esteve por aqui para passar o Natal. A cantora mandou uma mensagem para os brasileiros que comemoraram imensamente. Queen B desejou um feliz Natal a todos os brasileiros em meio as fotos que abriu no seu Instagram.

“Merry Christmas, Brazil!”, diz o texto, que está “escondido” entre novas fotos da cantora durante sua passagem pelo país.

Nas novas fotos, a cantora aparece enrolada na bandeira brasileira. Também há fotos em que ela posa em frente à bandeira do estado da Bahia, dentro de seu jato e ao lado do marido, o rapper Jay-Z.