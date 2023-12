Belo leva marmita para cruzeiro de Neymar Jr.: “Se rendeu à marmita”

Belo decidiu seguir os passos de Gracyanne Barbosa e levou sua marmitinha de doce saudável para o cruzeiro de Neymar Jr. Ele embarcou no Navio de Neymar Jr, chamado Ney em Alto Mar, e levou o seu pote de comida.

“Ele se rendeu à marmita. Pessoa que anda com marmita do doce sem açúcar. Olha aqui: cheesecake sem lactose”, disse ela nos stories do Instagram.

Vale ressaltar que Gracyanne já levou marmita para uma festa na casa de Luciano Huck: “Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse ela na época.