Belo ganha documentário na GloboPlay: “Roberto Carlos da favela”

Genteeeeee, eu estou aqui em Ipanema tomando um belíssimo bruch com uma amiga quando ela pega o celular e me mostra que a Globoplay está produzindo uma série documental sobre a vida e carreira do cantor Belo. Esse projeto foi criado pelo produtor José Junior (“Arcanjo Renegado”) e vai retratar todos os pontos importantes da vida do artista.

A série terá quatro episódios que serão produzidos pela AfroReggae Audiovisual com roteiro de Gustavo Gomes (“Predestinado”), que também assume a direção ao lado de Jorge Espírito Santo (“Isso Tem Nome”). O documentário ainda não tem nome e também não há previsão de estreia.

“O Belo é o Roberto Carlos da favela, um fenômeno desde os anos 1990 até os dias de hoje. No documentário, teremos várias facetas dele, muitas desconhecidas, como o Belo avô. Ele topou falar sobre tudo”, disse José Junior, em entrevista ao jornal O Globo.

A carreira artística de Belo se deu início nos anos 90, quando ele apenas tocava cavaquinho e teve uma guinada na vida ao entrar para o Soweto. Em 1997, o grupo conquistou uma legião de fãs depois de lançar “Refém do Coração”, seu segundo álbum e o primeiro por uma grande gravadora.

Nos 2000, o pagodeiro decidiu fazer carreira solo e vendeu mais de um milhão de discos. Logo, o cantor se tornou um grande sucesso, só que isso veio junto com problemas judiciais por quebra de contrato com o ex-jogador Denílson, que havia comprado os direitos sobre o grupo Soweto. Eles travaram uma batalha pela dívida milionária por mais de 20 anos, mas chegaram num acordo de parcelamento em 2023.

O pagodeiro também chegou a ser condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico em 2003 e cumpriu quatro anos de prisão. Em 2013, ele foi acusado de estelionato e formação de quadrilha por suspeita de ter dado um golpe em uma empresa de táxi aéreo. Em 2017, foi acusado de ter dívidas de aluguel que chegavam a R$ 500 mil.