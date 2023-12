Belo e Gracyanne têm contas bloqueadas por dívida de R$ 690 mil

Vish! Belo e Gracyanne estão entrando em um mato sem cachorro. A Justiça de São Paulo bloqueou as contas bancárias do casal após uma dívida no valor de R$690 ser contraída por eles por conta de um aluguel da casa onde vivem.

Na conta da musa fitness, o Poder Judiciário encontrou apenas pouco mais de R$ 2 mil. Já nas economias do cantor, o bloqueio foi de cerca de R$ 58 mil.

A decisão diz respeito a um processo de cobrança de dívidas com o aluguel de um imóvel no bairro Planalto Paulista, São Paulo, onde o casal residiu entre 2017 e 2019. O montante total da dívida do aluguel atrasado é de R$ 690.075,80.