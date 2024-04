Belo cancela compromisso com Soweto após separação de Gracyanne Barbosa

Belo confirmou o seu término com Gracyanne sem dar maiores detalhes sobre o que pudesse ter ocorrido entre os dois. O cantor chegou a cancelar o seu compromisso com o grupo de pagode Soweto. Segundo o site Quem, o artista decidiu não comparecer a uma coletiva de imprensa da banda nesta quinta-feira, 18, em São Paulo.

O grupo irá celebrar 30 anos de carreira com show especial no Allianz Parque, que serão realizados nos próximos dias 19 e 20 de abril. O evento iria contar com uma coletiva de imprensa entre os integrantes, que iriam conversar com jornalistas sobre o retorno de Belo, 23 anos após sua saída do grupo.

Com a confirmação do fim do casamento entre o cantor e Gracyanne, ele decidiu cancelar sua participação no compromisso para evitar responder perguntas sobre o término. Até o momento, Belo não se pronunciou sobre o ocorrido, que foi confirmado pelo colunista Lucas Pasin, do Splash Uol.