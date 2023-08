Belle Silva volta a falar sobre polêmica envolvendo Maira Cardi

A influenciadora revelou detalhes da conversa da coach de emagrecimento com o seu marido, Thiago Silva.

Gente, é polêmica que não acaba mais. Após a coach de emagrecimento Maira Cardi rebater as críticas da influenciadora Belle Silva, sobre o seu programa de emagrecimento, agora chegou a vez da própria influenciadora dar a sua versão sobre os fatos.

Através de vídeos que foram publicados em suas redes sociais, Belle, que é casada com o jogador da seleção brasileira Thiago Silva , negou que o marido tenha feito qualquer tipo de programa de emagrecimento com Maira e detonou o programa da coach.

“Thiago não fez programa de emagrecimento com ninguém, Thiago não fez preparação pré-copa com ninguém. Eu fiz o programa, tem até dois vídeos que gravei anos atrás, falando da minha experiência que foi uma porcaria e desencadeou problemas seríssimos em mim. Nunca falei sobre isso e nunca fui mistério que fiz sim o seu programa e paguei uma pequena fortuna pelo seu programa, duas vezes”, iniciou a influenciadora.

Logo em seguida, ela explica que exagerou um pouco ao falar que Thiago não recebeu nenhum tipo de instrução, e revelou detalhes da conversa do atleta com Maira.

“O programa que ela alega que fez com o Thiago, que ela jura que preparou o Thiago para a Copa, durou 4 dias. Eu tô mentindo quando eu falo que ele não fez nada? Posso estar mentindo quando digo que não fez nada, porque ela deu assessoria, toques e alguma coisa. E aqui está que ela estava aguardando instruções e as instruções não foram passadas. Posso ter exagerado quando falo que nunca fez nada, tudo bem, posso ter exagerado no ‘nada’. Mas não, ele não foi seu cliente, não fez nenhum programa seu, e você nunca preparou ele para a Copa e nem competição nenhuma”, revelou a esposa do jogador de futebol.

Por fim, Belle afirmou que por causa do programa da coach, ela desenvolveu uma ansiedade seríssima, ao ponto de ter que tomar remédios para controlá-la.

“Hoje eu sou uma pessoa que tomo remédios para ansiedade, sou depressiva. Não só por culpa desse programa, mas ela [Maíra] desencadeou coisas seríssimas. Eu explodi por conta da alimentação, tive crise de ansiedade, chorava compulsivamente falando que não faria mais o programa. Liguei para ela falando que não faria mais. Ela sugeriu trocar a cozinheira, mas não era a cozinheira”, finalizou.