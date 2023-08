Belle Silva ataca suposto programa de emagrecimento de Maira Cardi: “Inferno”

A esposa de Thiago Silva contou que sua vida virou um inferno depois que a coach de alimentação entrou na vida dos dois

Após Maira Cardi assumir a treta com o marido de Ivete Sangalo e postar diversos famosos que ela ajudou a emagrecer, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, não ficou calada e partiu para cima da coach. A influenciadora contou em um vídeo que sua vida virou um inferno depois que Maira passou a cuidar da alimentação da casa.

“A menina que cozinhava para mim e ficava na minha casa estava funcionando como espiã. Eu recebia gente na casa, ela ficava rondando a sala para ver se eu estava comendo as coisas que eu servia para os convidados, revirava o lixo durante a madrugada…. Fui me sentindo tão mal”, relembra.

Belle enfatizou que não chegou a perder nenhum quilo, e que a coach não havia solicitado nenhum tipo de exame. “A coach veio falar para mim que eu era sonâmbula. Esse foi um dos absurdos que ela falou para mim. Disso que não era possível não estar dando certo o programa dela porque todo mundo emagrecia menos eu”, compartilhou.

Belle ainda disse que chegou a ter seus alimentos trancados. “Ela falou: ‘Bota um cadeado no armário onde ficam as coisas que você não pode comer e quando for dormir, tranca a porta do seu quarto e bota a chave debaixo do travesseiro do seu marido. Assim, quando você acordar de madrugada para comer, você vai mexer com ele, que vai acordar e não vai te deixar comer’, revelou.

A escola de Thiago desistiu do programa alegando que não viu resultados de emagrecimento.