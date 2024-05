Bella Mantovani, criadora de contéudo adulto, faz sexo com fantasma e vende no OnlyFans por $9,99

Genteee? Eu tô chocada com o que eu acabei de ver num grupo que tenho no Whatsapp com minhas amigas. Uma delas acabou de nos contar que uma influencer do Onlyfans está vendendo um conteúdo em que tem relações com um fantasma. Sim amores, vocês leram certo.

Parece que a influenciadora Bella Mantovani conseguiu aumentar o números de assinantes do seu perfil no OnlyFans por causa de um vídeo no qual afirmou estar fazendo sexo com um fantasma.

A criadora de conteúdo adulto afirma ter contato com o sobrenatural desde infância, mas ressaltou que só começou a se relacionar sexualmente com seres do ‘outro mundo’ nos últimos tempos.

“Desde pequena eu sou médium e consigo ver os espíritos, conversar com eles, até entender as suas vontades. Há alguns anos nós avançamos nesse relacionamento e começamos a transar também”, afirma Bella.

A decisão de postar o vídeo na plataforma veio depois de ter comentado sobre isso com algumas pessoas e elas terem duvidado da sua história.

“Eu não preciso mentir. Sei que esse é um fetiche para muita gente, e ser escolhida para isso por esses espíritos me deixa honrada. O sexo é diferente, mas é gostoso.”, declara.

Mantovani ressaltou que seu amigo fantasma deu autorização para a divulgação do conteúdo. “Ele aceitou, está tudo bem entre a gente. Vou lucrar com isso, mas ele já garantiu novos momentos comigo. Agora vocês podem ver como é transar com um espírito”, disse.