Bella Campos quebra o silêncio e se manifesta sobre sua ausência nas festas em “ Vai na Fé”

Atriz não tem comparecido nas confraternizações com o elenco e negou conflitos com algum integrante do elenco.

Meus amores, quase que esqueço de trazer essa nota para vocês. A atriz Bella Campos finalmente se manifestou sobre a ausência nas festas de confraternização com o elenco de Vai na Fé. Com a reta final do folhetim, os atores tem feito várias resenhas, mas o público notou que Bella não tem comparecido em nenhuma delas. Recentemente, vimos algumas especulações de que o motivo seria o ator José Loreto, pois parece que os dois tiveram um affair nos bastidores de Pantanal e não tem uma relação muito amistosa entre ambos. Através de um post em seu Instagram, a moça negou todos esses rumores: “Vamos falar sobre o assunto mais badalado das últimas 24 hs que é: “Bella Campos não sai”, “Bella Campos não vai à festas”. Sim, gente, ultimamente eu não tenho saído muito, não tenho ido à festa em geral, tanto dentro quanto fora do trabalho. Isso não é porque eu tenho problema especificamente com ninguém, é só porque eu estou passando por uma fase mais off da minha vida”, disse. “‘Ah, Bella, mas não é legal ser assim’. Gente, desculpa, mas eu estou respeitando esse meu momento. Eu acho que agora nas férias eu vou ter mais disposição, vou estar mais ativa nas redes sociais, vou conseguir participar de mais entrevistas, podcasts. Tudo tem seu tempo e respeitem o tempo de vocês e dos outros”, concluiu.