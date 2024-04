Bella Campos abre o jogo e fala sobre sua depressão: “Me vi no limite”

Meu Deus! Bella Campos contou detalhes sobre sua depressão em entrevista à Glamour. A atriz ressaltou que se viu no limite da exaustão e que o mundo está cada vez mais atribulado e demandoso.

“O tema depressão ainda é bem sensível na sociedade e é difícil admitir isso até para mim mesma. Ao longo da vida, com os altos e baixos que enfrentamos, vamos percebendo que as conquistas não ocupam toda a realização e felicidade, elas são apenas parte de um processo. É como se a beleza não estivesse no destino e, sim, no caminho até ele”, iniciou Bella.

“Eu me vi no limite da exaustão, como muitas pessoas num mundo cada vez mais atribulado e demandoso, mas resolvi tornar público pois independente da glamourização, estamos todos em processo”, ressaltou.