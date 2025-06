Bela Gil faz o Brasil chorar com a declaração para sua irmã Preta Gil

Gente, estou mega emocionada e chorando horrores na mesa da cozinha enquanto assisto em loop a declaração que a Bela Gil fez para sua irmã no episódio do Saia Justa que foi ar na noite desta última quarta-feira (19).

A temática do programa era o amor fraterno e após a ex-BBB e cantora Juliette contar um pouco sobre sua relação com sua irmã caçula, Julienne, que faleceu aos 17 anos. A filha do Gilberto Gil aproveitou para abrir seu coração e fazer uma homenagem para lá de emocionante para sua irmã mais velha, Preta Gil, que está nos EUA fazendo um tratamento experimental contra o câncer.

“A Preta está doente, agora está nos Estados Unidos fazendo um tratamento para o câncer. E eu lembro de eu estar aqui nesse sofá, há mais de um ano, mandando um beijo para ela durante uma cirurgia que ela fez, longa. Ela está nessa batalha há mais de dois anos. É uma mulher forte, que sempre me inspirou”, disse.

“Eu era a bonequinha dela, quando criança… Ela brincava comigo, me vestia, fazia penteados. Eu, agora, com ela nessa situação, cuidando dela e isso é muito forte. Das piores coisas que tem na vida, é você ver quem ama sofrer. Essa doença, é uma doença muito cruel, traz muito sofrimento para a vida dela, muito enjoo, mal estar e ela está aí”, continuou.

“Irmã, eu te amo muito. Estou longe, mas daqui a pouco a gente está pertinho de novo. Só queria te mandar mais uma vez o meu amor e dizer que você é das mulheres mais maravilhosas e das minhas maiores inspirações, você sabe disso”, concluiu.