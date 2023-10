Beiçola desiste de ir para o ‘Retiro dos Artistas’ após ajuda de Deolane

O Beiçola da Grande Família recebeu uma ajuda generosa da advogada e acabou desistindo da sua ida para o retiro

O dilema de Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, fica cada vez mais complicado. O ator já usou suas redes sociais para pedir ajuda para os internautas e tinha contado que iria para o ‘Retiro dos Artistas’. Em conversa com o Focalizando, ele revelou que não gostaria de deixar suas cadelas para trás, visto que o retiro aceita apenas um animal e ele tem três.

“São as minhas filhas, tenho três filhas: Mel, Preta e Lolita. As únicas afetividades que tenho na vida são com essas cachorras. Lá só poderia receber uma. O que eu ia fazer? Jogar duas fora? Não tem como. Prefiro ficar com as três e, no retiro, quem sabe, estar numa casa melhor para cuidar delas”, disse.

Vale lembrar que Deolane Bezerra incentivou a campanha em prol do bem do ator e doou R$50 mil. “Foi o que salvou a minha vida, a minha alma. Eu tô conseguindo trabalho também e quero pagar as minhas dívidas que o golpista me deixou. Eu tô pronto pra continuar o meu trabalho, a minha dignidade”, disse ele.