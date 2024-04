BBB24: Lucas Buda promete pular pelado na piscina se Giovanna voltar do paredão

Amores, agora eu estou na dúvida, isso foi um apelo ou muita convecção? Pouco depois de mais uma formação de paredão, na casa mais vigiada do brasil, enquanto cumpriam o castigo do monstro da vez, os integrantes do grupo Gnomo Lucas Buda e a emparedada Giovanna Pezinho, conversavam e foi exatamente nesta conversa que o brother fez uma promessa para a aliada e para o brasil.

“Aí, Brasil, se a Giovanna ficar, eu pulo pelado na piscina”, prometeu o integrante do grupo gnomo, que logo em seguida brincou: “Vai sair com rejeição máxima agora. O Brasil: ‘Deus me livre!'”, enquanto Giovanna apenas ria de seu aliado.

Me diz vocês, quem vocês acham que vai deixar o programa na próxima eliminação Alane, Davi ou Giovanna?