BBB24: Alane desencadeia crise de ansiedade e é consolada por amigas

A sister ficará apavorada após receber a pulseira de “na mira” da líder da semana, Raquele.

Na madrugada deste sábado (17), após curtirem muito o show do Dennis DJ, o clima pesou dentro do BBB24, especialmente para Alane, que, além de estar na mira da líder Raquele, teve uma baita crise de ansiedade durante a festa.

Ao perceber que não estava se sentindo bem, a bailarina correu para o quarto Fadas, com o intuito de se isolar dos outros participantes, porém, logo em seguida a Deniziane e Beatriz foram atrás da sister para tentar ajudá-la, o que resultou nesse diálogo, confiram:

“Amiga, eu sou muito intuitiva. Tenho certeza de que ela [Raquele] vai me botar e eu tenho certeza que dessa vez eu vou sair”, desabafou Alane.

“Ninguém tem certeza de nada, amiga. Às vezes ela nem te coloca”, Deniziane tentou tranquilizá-la.

“Ela vai me botar. Ela acha que eu tenho alguma coisa contra ela e eu não tenho. Se eu for para o ‘Sincerão’, não tenho nem o que falar dela”, continuou a bailarina, que será aconselhada por Beatriz a conversar com a Líder, mas que continuará desesperada.

“É diferente de uma Fernanda me colocando no paredão, entendeu? A Raquele eu acho uma pessoa maravilhosa, não tenho nada para falar dela”, finalizará Alane.