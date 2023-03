BBB23: Cezar Black acusa Larissa de estar com Fred por puro interesse: “Bonito ele não é”

O enfermeiro afirma que a professora só está com o Youtuber porque o mesmo é famoso.

Gente, eu não sei vocês, mas eu estou amando os mimos que o jogo da discórdia de ontem (06) ainda estão sendo entregues para nós. E não é que a briga entre Fred e Black acabou sobrando para a Larissa?

Durante uma conversa com alguns de seus aliados, no quarto fundo do mar, o enfermeiro deixou o jogo um pouquinho de lado e partiu para o lado pessoal. O brother chamou o Youtuber de feio e acusou Larissa de estar com o mesmo por puro interesse.

“Ela [Larissa] tá com o cara porque ele é famosinho. Porque bonito ele não é… Ele é famosinho. Porque bonito ele realmente não é”, afirmou Black.

No momento, Black tentou ser contido por Sarah que pediu que o amigo não falasse daquela forma do influencer, mas em contrapartida Key e Domitila concordaram com a fala do enfermeiro.

Cezar sobre Larissa: "Tá com o cara (Fred) hoje, porque o cara é famosinho, porque bonito não é, é porque é famosinho." #BBB23pic.twitter.com/s8e6FQ2f5w — Splash UOL (@Splash_UOL) March 7, 2023