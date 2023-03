BBB23: Alface chama Juliette chata e cactos já planejam mutirão: “Vamos mostrar que chatos somos nós”

O brother citou a ex-BBB durante uma discussão com Bruna Griphao, no quarto deserto, a respeito de Domitila.

Eita, acho que o ‘Facinho’ mexeu com o fandom errado. Durante uma conversa com Bruna Griphao, no quarto deserto , o Brother teve a triste decisão de comparar as atitudes de Domitila com as da campeã do BBB21, Juliette.

“A Juliette tinha atitudes muito chatas para cacete aqui no game, ela era muito chata” afirmou Alface, que logo foi rebatido por Bruna, explicando: “Mas ninguém bota a Domi [no Paredão] porque ela é chata, a gente bota porque ela é incoerente, porque ela foi falsa com a Sarah”.

E a discussão continuou. Sem saber que o poder que os cactos têm pode acabar encurtando a sua participação no reality, Ricardo continuou falando a respeito da ex-BBB.

“A Juliette errou no game também. Ela teve erros no game, não foi perfeita”, continuou o participante, que novamente foi rebatido por Griphao, dizendo: “Mas ninguém é perfeito. Existem erros e erros. Ela entregou alguém do grupo dela, falando que era muito fiel ao grupo?”.

Diante desta atitude do brother logo o fandom de Juliette, que não gostou nadinha do que o confinado disse, reagiu e começou a planejar um mutirão para tirá-lo do programa na primeira oportunidade que tiverem.

“Alface assinando a saída dele falando da Juliette [risos]. Vão fazer pior que fizeram com a Paula. Cactos, façam o trabalho de vocês”, pediu uma internauta.

“Vixe, o homem pediu pra ser eliminado mesmo! Alface falando mal logo da Juliette. O pessoal não perdoa”, comentou outra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Cactos, preparados para mais uma união para tirar esse embuste aqui? Vamos mostrar que chatos somos nós quando ofendem a Juliette!”, afirmou outra.