Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do ‘BBB22’ e um deles será o primeiro camarote campeão

O ‘BBB22’ chega a sua final com dois fatos inéditos: a primeira final masculina do programa e a primeira somente com Camarotes. E os responsáveis por isso são Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André, após a saída de Eliezer neste domingo, (24).

Nas outras duas edições com Camarotes, as finais sempre tiveram dois representantes do Camarote e um Pipoca, e claro que os anônimos levaram a melhor. No ‘BBB20’, a final foi entre Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Thelma Assis, grande campeã, e no ‘BBB21’, final com Camila de Lucas, Fiuk e Juliette, que foi campeã desde o primeiro dia né?

Tadeu Schmidt deu a oportunidade para que cada um dos participantes dissesse o porquê mereciam ganhar o ‘BBB22’. O primeiro foi Arthur Aguiar, que incrivelmente não citou seu vitimismo pontual durantes os 100 dias — estamos no dia 99, mas até amanhã ele faz uma cena, aguarde. “Eu quero agradecer ao público tudo que vivi nesses 98 dias, agora 100 dias aqui. Queria muito que vocês levassem em consideração a minha trajetória, dizer que mereço mais que eles, é injusto da minha parte”, disse surpreendentemente o Pãozinho. Arthur citou ainda que tem muito orgulho da trajetória dele, que ficará orgulhoso de ser campeão da edição e que nunca imaginou chegar até a final — e nem a gente queria viu Tuty?

Já o Acerola, ou mais conhecido como Douglas Silva, deixou a emoção levar seu discurso e começou agradecendo o público. “Quero começar agradecendo o Brasil por ter me deixado chegar à final e agradecer aos meus fãs, meus Dadinhos da Sorte. Eu vim aqui pensando em chegar na final e ganhar o prêmio, porque é pra minha família sim. Quero muito ganhar esse prêmio e o título, porque vai mudar a minha vida e ver o que quero fazer da minha vida. Não me abandonem nessa reta final não, por favor”, pediu o ator.

E por fim, o pai do PAzinho, Paulo André que usou de toda sua dicção de centavos e agradeceu ao Brasil e disse o orgulho que tem de si mesmo. “Quero começar agradecendo ao Brasil por ter me deixado aqui e tô orgulhoso da minha trajetória. Eu acredito na minha verdade, no que eu plantei aqui e estou colhendo indo pra final. Larga voto aí no PA para conseguir esse título. Nós atletas almejamos o pódio, mas quando chega no final, a gente quer vencer o campeonato. E esse é o campeonato da minha vida e quero vencer pela minha família e pelo meu filho. Não sei se tenho torcida aí, mas se eu tiver, quero agradecer a todos eles”, disse o atleta, que nem imagina que Anitta, Bruna Marquezine, Filipe Ret, Gabriel Medina e Letícia Bufoni estão puxando mutirão. Além da torcida de Neymar, que é seu ídolo.

E aí, Brasil? Quem vai vencer essa parada? Os dadinhos, a Padaria ou a união do Brasil com sua bandeira para PA?