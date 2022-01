Você piscou e o “barão da piscadinha”, Lucas está no BBB22

Segundo o rapaz, ele era patinho feio na infância e foi forjado na feiura.

Se achando muito engraçado, o capixaba Lucas Bissoli, de 31 anos, foi anunciado como novo participante do BBB22. Aliás, na chamada o rapaz falou que ele foi forjado na feiura, mas jurou ser pegador.

Foto: Reprodução/Instagram

Aliás, ele tem um vídeo viral com mais de 500 mil visualizações dando uma piscadinha! Isso mesmo! Uma piscadinha! Ele ama TikTok e durante as lives que fazia por lá dizia que ia pro BBB — tá vendo? Universo conspirou a favor.

Foto: Reprodução/Instagram

Mas o futuro médico — trocou a Engenharia e está no sétimo ano de Medicina — tem um jeitinho Fiuk de ser. Odeia que mexa nas suas coisas, adora fazer a própria comida, gosta de dormir no horário e odeia quem impõe opinião. Vai ser um espetáculo a parte quando for indicado para a Xepa né?

E ele tá entrando sem medo de ser cancelado viu? “Pessoas têm medo de ser canceladas, mas eu não tenho o que perder. Não tenho medo de ser quem eu sou”, confiaaaaante… E está entrando solteiríssimo e resguardado sem beijar na boca desde o Natal. Pra casar? No Instagram (@bissolilucas) tem várias fotos com a família, principalmente com a mãe, que é super grudado.