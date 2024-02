BBB: Wanessa revela dívida com banco durante a pandemia

Se na pandemia foi ruim para nós brasileiros, que tivemos que equilibrar na corda bamba, imagina para Wanessa Camargo. Aloca! A cantora conversou com Deniziane dentro do BBB e disse que teve que lidar com as dívidas provenientes do Covid-19. Deniziane contou que sua irmã trabalhava com eventos e que ficou endividada, Wanessa abriu o coração e contou sua situação.

“Quando eu guardei um dinheirinho, a pandemia foi levando. E eu não quis mandar as pessoas embora”, contou, mencionando os funcionários de sua equipe.

“Teve um momento que foi legal, porque eu estava pagando dívida no banco essa época. Lembra que os bancos estenderam as dívidas? Isso deu uma ajuda”, recordou. “Que fase que a gente viveu, né?”, observou Deniziane.