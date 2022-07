Alianças e flertes marcam o primeiro dia de brasileira no BBB USA

Indy Santos chegou chegando e já teve seu biquíni confiscado (Foto: Direitos/créditos: CBS TV)

É do Brasil! Indy Santos é a brasileira que está dentro do Big Brother USA e já no primeiro dia de reality ela conseguiu flertar, fazer alianças e ter o seu biquíni confiscado. A loira se mostra cada vez mais articulada e pronta para ganhar o prêmio do reality.

O programa estreou ontem (07) pela rede CBS e pela plataforma Paramount+ e o jogo já promete muito entretenimento, quando brasileiro não entrega? Jamais , né? A votação para eliminação no reality é interna, feita pelos próprios competidores e a loira já foi garantir suas “amizades”.

A brasileira já virou meme no Twitter e já investiu em lancinhos de brincadeiras bobas e gostosas com Joseph Abdin. Pena que ela não vai poder seduzir o boy com seus biquininhos ‘made in Brazil’, porque tudo foi confiscado. Afe!