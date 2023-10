BBB ou Fazenda? Ex-assessor de Renan Bolsonaro queria vaga em reality show

Diego Pupe está com o nome em alta ao relatar um possível relacionamento amoroso com Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Depois da entrevista de Léo Dias com Renan Bolsonaro a internet colocou o nome do filho do ex-presidente nas alturas, além disso, o nome de Diego Pupe, ex-assessor, ficou em evidência como ponto chave da história toda. Acontece que para a Veja, ele não escondeu o desejo de entrar nos possíveis realities da TV brasileira.

De acordo com o veículo, a exposição do caso e o bafafá foi uma boa jogada para levar seu nome ao alto e ser apontado como um possível participante do reality. O vazamento do prints chegou atrasado, afinal, os realities já estão fechados e de nada adiantou.

Renan Bolsonaro negou qualquer envolvimento amoroso com Pupe e tudo indica que o bafafá veio à tona sem qualquer reação, como o ex- assessor esperava. Afe!