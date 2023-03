BBB: Karol Conká diz que sua edição foi a melhor de todas

Cantora ainda disse que todos os participantes da sua edição ficaram marcantes diante do público que acompanhou tudo de pertinho

Ela sabe que venceu e ganhou a Globo na lábia. Karol Conká usou as redes sociais para dizer que sua edição no reality da Globo foi a mais marcante de todas as edições. A cantora ainda configura a edição 21 do reality como a melhor.

“A melhor edição foi o 21, TODOS os participantes foram marcantes. E se não gostou já sabe néan? Me bota no paredawn”, escreveu.

Vale ressaltar que Karol Conká bateu o recorde de rejeição na casa e teve que lidar com os discursos de ódio dos haters depois que saiu da casa.