Vem aí: “A vida depois do pão”?! Globo quer produzir documentário sobre vencedor do ‘BBB22’…

Eu me recuso a assistir um documentário sobre vida e obra do vitimista da Padaria

A Globo está AMANDO fazer documentários né? Mas a questão é que existem coisas que não valem a pena. É que a emissora quer produzir um documentário sobre o campeão do ‘BBB22’ e o possível campeão não tem uma trajetória no ‘BBB’ e na vida que mereça tal obra né? Convenhamos…

A emissora quer fazer um documentário tipo os produzidos para os participantes do ‘BBB21’, que foram da Juliette, que foi intitulado “Você nunca esteve sozinha”; da Karol Conká com “A vida depois do tombo”; e de Gil do Vigor, “Gil na Califórnia”.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, os roteiros para Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André já estão prontos, guardados há sete chaves, só aguardando o anúncio do vencedor para serem feitas as produções. A produção contará com a colaboração de Patricia Cupello, que dirigiu os outros documentários citados e ainda não sabe como será o desenrolar do produto.

Mas uma coisa a gente tem quase certeza: esse documentário terá pães, dietas, vitimismo e “que loucura” do começo ao fim. Aliás, sou a favor de dois documentários: um com Paulo André, Pedro Sccoby e Douglas Silva mostrando os bastidores da amizade pós-BBB e das Comadres, Naiara Azevedo, Lina, Jessilane e Natália, explorando brincadeiras bobas e gostosas. Fica a dica!