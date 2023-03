BBB: Fred desiste da Casa do Reencontro: “Quero sair com uma boa lembrança”

Youtuber abriu o coração para Tadeu Schmidt que aceitou o pedido do brother e pediu para que ele pegasse suas coisas e se retirasse

Iiih gente, Fred disse que não aguenta mais de saudade do gudugo, seu filho Cris, e acabou abrindo mão da Casa do Reencontro. O youtuber disse que preferia sair do jogo enquanto ele ainda tinha lembranças boas do BBB. Fred ainda aponta que chegou no seu limite dentro da competição.

Logo no começo, Fred conversou com Tadeu Schmidt e fez o pedido para sair. “Tadeu, eu quero sair. Pra mim não dá, não aguento mais de saudade do meu filho, tudo que eu tinha para mostrar dentro do jogo eu mostrei”, iniciou.

“Prefiro sair com essa lembrança do Big Brother do que passar do meu limite. Vou amar acompanhar essa dinâmica da minha casa, cheguei no meu limite. Quero sair com uma boa lembrança”, disse.