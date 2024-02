BBB: Bia do Brás aconselha Davi: “Não pode ser boca aberta”

Beatriz conversou com David sobre sua postura e suas escolhas dentro do BBB 24. A feirante ainda falou sobre a personalidade do brother e a forma que ele escolhia se posicionar dentro do jogo, dando vários toques em seu jogo.

Após ele se envolver em mais uma briga, dessa vez com Michel, a vendedora abriu o jogo sobre o que pensa do colega de confinamento. “Eu vejo muito a gente assim, no desespero e na afobação. Então é só tomar cuidado e escutar mais seu coração, Davi. Eu vejo muita sinceridade em você, gosto muito de você”, afirmou a sister.

Depois, Beatriz aconselhou Davi: “Acho que se você usar mais o seu coração. Aqui é um jogo, a gente também não pode ser boca aberta, senão todo mundo deita e rola em cima. Só que quando a gente age com o coração, o mal por si se destrói. Só um conselho, se eu fosse você, eu colocava mais o coração”, disse ela.