BBB 24: Yasmin, Lucas Henrique e Isabelle. Quem sai?

Eu já fiz minhas escolhas para esse paredão que se formou no BBB 24. Faças a de vocês. Para a décima segunda berlinda da casa, teremos: Yasmin, Lucas Henrique e Isabelle. Um dos três deixa a casa na próxima terça (12).

Lucas Henrique já emparedado por consequência da Prova do Líder. Em seguida, a líder Beatriz indicou Yasmin direto ao paredão. A casa votou e o mais votado foi Matteus com 6 votos, mas ele conseguiu sua liberdade no bate-volta.

O imunizado pelo Poder Coringa, Pitel, deveria indicar alguém à berlinda. A assistente social escolheu mandar Isabelle.