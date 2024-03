BBB 24: Xuxa detona fala de Fernanda sobre maternidade

Xuxa pode não assistir o BBB 24, mas está ligadinha em tudo que acontece de polêmico dentro do reality. A apresentadora descascou o abacaxi ao ver a forma que Fernanda falava dos filhos em rede nacional. Vale ressaltar que a sister disse que tinha vontade de matar os filhos em alguns dias.

Com isso, Xuxa rebateu as falas de Fernanda: “Por falas como essa da Fernanda que faz a gente acreditar que o ser humano tem muito que aprender sobre o que é amor e cuidado pela suas crias, pelos seus filhos”.

Em seguida, a cantora repreendeu a declaração da mãe solo. “Em 10 em 10 horas uma criança é morta no mundo por maus tratos! Dizer “eu te bato porque quero o teu bem”, está errado, “bater em você dói mais em mim do que em você”, está errado, “eu te bato pra você aprender”, também é errado, “querer jogar seus filhos pela janela” (mesmo que seja uma expressão), é errado, “querer ser presa”, pois tem vontade de fazer uma loucura e verbalizar isso é muito errado, isso endossa a violência contra a criança, cultura que nós herdamos e precisamos e devemos mudar, NEM DE BRINCADEIRA devemos falar isso, se você não tem paciência, tempo e amor pra ter filhos, não os tenha! Diz que entrou no BBB por causa deles, mas verbaliza que às vezes quer jogá-los pela janela, isso é algo que nem em pensamento deveria passar, quanto mais verbalizar pra todo Brasil”, continuou a loira.

Por fim, Xuxa ainda deixou um recado para Fernanda: “Filhos não são ‘coisas’ que temos e podemos fazer tudo com eles. NÃO, não mesmo, Fernanda, nem em pensamento vc deveria ter e dizer essas frases. Aliás ninguém que tenha esse tipo de pensamento deveria ser mãe (desabafo de uma mãe, mulher, que está usando o seu espaço pra falar sobre esse assunto tão importante)”.