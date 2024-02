BBB 24: Wanessa Camargo perde a paciência e briga com Davi

Wanessa e Davi deram o maior show ontem (28) no BBB. Os dois protagonizaram uma briga imensa no reality e Wanessa chegou a jogar na cara do motorista de aplicativo tudo que acreditava ser importante e tudo que ele estava mudando na dinâmica do jogo e da casa.

“Tô falando de casa, dia a dia! Acha que a casa é sua. É o dia inteiro. Eu não dou conta. Cheguei no meu limite. Aguentei 50 dias, não aguento mais. Eu tentei aguentar. A pessoa não tem noção que vive em coletividade”, desabafou a sister. “Não tem motivos para votar”, respondeu o baiano.

Irritada, Wanessa aumenta o tom de voz e disparou. “Eu tenho muitos motivos para votar em você. E voto com o maior prazer e te dou todos os motivos com coerência, ok?”, afirmou a artista. “Confessionário, botão. Ganha Prova do Líder, e me bota no Paredão”, rebateu ele.

A cantora seguiu: “Eu tenho 41 anos. Eu tenho muita luta aqui, eu faço muita coisa aqui… Você não sabe da minha história, não sabe o que eu passei. Não vou apertar o botão nenhum, seu moleque. Você é um moleque de 20 anos, um moleque!”. O brother seguiu repetindo sua frase: “Confessionário, botão, alí… Ganhe a prova do líder e me bote no Paredão… Eu sou sincero e verdadeiro. O que eu tenho que falar eu falo na cara”, repetiu o brother.