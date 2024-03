BBB 24: Sonia Abrão pede punição para Leidy Elin

O que? No menor sinal de barraco já querem pedir a expulsão de Leidy Elin? Ah não! Sonia Abrão ficou indignada com a atitude da sister por ter jogado a mala de roupas de Davi na piscina e chegou a pedir a expulsão da sister da casa.

“Humilhação sem punição? Pergunta que não quer calar!”, postou a comandante do A Tarde É Sua. Nos comentários, os internautas opinaram. “Fico só imaginando se fosse o contrário”, escreveram. “Todos denunciando a conta dessa Leidy”, sugeriram outros para derrubar a rede social da sister.

Durante o intervalo do Sincerão, Leidy Elin e Davi protagonizaram uma discussão. O desentendimento continuou após o fim do ao vivo e foi quando a sister foi até o Quarto Magia para pegar as coisas dele e jogar na piscina.