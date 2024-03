BBB 24: Sonia Abrão pede expulsão de Bin Laden e Davi: “Agressividade”

Sonia Abrão deu sua opinião sincera e pediu a expulsão de Mc Bin Laden do BBB 24 após ele protagonizar uma briga feia com Davi no reality da Globo. Dummies tiveram que intervir na confusão para que o clima não chegasse ao extremo com agressão.

“EXPULSÃO PARA BIN E DAVI! Eu não sei se novas imagens, se outros ângulos serão mostrados hoje à noite no BBB24, que possam me fazer mudar de opinião! Só sei que pelo bem do reality e pela preservação do entretenimento saudável, não se pode mais admitir tanta agressividade, brigas que ultrapassam os limites das desavenças que temperam o jogo e descambam para a baixaria total!”, disse a comandante do A Tarde É Sua.

“Nem que pra isso seja necessário abrir mão do brother favorito do público e tbm do último integrante do camarote! Bin perdeu a noção; Davi, o prêmio! Isso me quebra, pq esse garoto sempre foi o número 1 do meu pódio, minha torcida assumidíssima, mas o sonho acabou! Pra mim, daqui não dá pra passar! Sou a favor da dupla expulsão! E segue o jogo!”, opinou ela.