BBB 24: Namorado de Pitel quebra o silêncio: “Temos muita confiança e diálogo”

O que? Minha gente, minhas fofoqueiras caíram na risada quando esperavam que o barraco estava armado quando Weslley Toledo, namorado de Pitel, resolveu falar com a coluna Play, do jornal O Globo. O namorado da sister contou que os dois têm um relacionamento aberto e que eles não contam com quem eles ficam fora do relacionamento.

“A gente não fala com quem a gente ‘ficou’, e isso acontece quando eu estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo”, garantiu.

Ele ainda falou sobre a polêmica envolvendo Lucas Henrique: “Se rolar um beijo de língua, aí sim, pode ser que eu fique com um pouco de ciúme em relação a isso. A gente tem um relacionamento aberto, mas eu nunca presenciei”, analisou.