BBB 24: Michel, Davi e Alane. Quem sai?

Michel, Davi e Alane estão no décimo paredão do BBB 24 e um deles vai dar adeus para o prêmio milionário do reality da Globo. A formação do paredão aconteceu neste domingo (03) e tudo aconteceu de forma bem emocionante.

Após ter atendido o Big Fone, Davi começou a noite já estando no paredão. O anjo autoimune Pitel ainda poderia imunizar mais uma participante e ela escolheu Fernanda. Em seguida, o líder Lucas Henrique revelou que sua indicação direta seria Michel.

Por ter atendido o Big Fone, Davi teve a chance de puxar um participante para o paredão com o contragolpe. O baiano puxou Yasmin, que venceu a prova de bate e volta e se livrou da berlinda.